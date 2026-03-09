Trigoria, Hermoso torna in gruppo. Per Soulé lavoro individuale sul campo

Qualche ritorno, ma non nel reparto che ne ha più bisogno. Stamattina a Trigoria si è rivisto Mario Hermoso in gruppo. Lo spagnolo si è messo alle spalle il problema all'inguine e risponderà presente, a meno di altre ricadute (ormai è necessario dirlo), per la sfida al Bologna di giovedì. In campo c'era anche Soulé ma l'argentino ha svolto lavoro differenziato. La pubalgia continua a dare fastidio e le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. Gasperini a Bologna potrebbe far ancora a meno di lui.