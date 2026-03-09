Qualche ritorno, ma non nel reparto che ne ha più bisogno. Stamattina a Trigoria si è rivisto Mario Hermoso in gruppo. Lo spagnolo si è messo alle spalle il problema all'inguine e risponderà presente, a meno di altre ricadute (ormai è necessario dirlo), per la sfida al Bologna di giovedì. In campo c'era anche Soulé ma l'argentino ha svolto lavoro differenziato. La pubalgia continua a dare fastidio e le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. Gasperini a Bologna potrebbe far ancora a meno di lui.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Trigoria, Hermoso torna in gruppo. Per Soulé lavoro individuale sul campo
news as roma
Trigoria, Hermoso torna in gruppo. Per Soulé lavoro individuale sul campo
Lo spagnolo ci sarà a Bologna, dubbi per l'argentino
© RIPRODUZIONE RISERVATA