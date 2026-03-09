Trevisani suona l’allarme: “Stop più lungo del previsto per Soulé. Torna ad aprile”

La Roma spera di ritrovare al più presto Soulé. L'argentino è assente dal 15 gennaio, l'ultima presenza è ancora quella contro il Napoli. Continua a convivere con la pubalgia e i tempi di recupero sono ancora incerti. La speranza di Gasperini è quella di ritrovarlo almeno tra i convocati contro il Bologna in Europa League. A preoccupare, però, sono le parole di Riccardo Trevisani ai microfoni di Radio Manà Manà: "Lo stop per Matias Soulé potrebbe essere più lungo del previsto. I tempi di rientro per l’argentino potrebbero protrarsi fino ad aprile, costringendo il giocatore a saltare le due gare di Europa League con il Bologna e le prossime gare di campionato". In questo caso si rivedrà solamente per la gara di Pasqua contro l'Inter a San Siro.