Roma e Eurobet.live, accordo in stile Inter per rispettare la legge: ecco come funziona

Dopo un lungo periodo senza un main sponsor fisso, la Roma è pronta a sancire la nuova partnership con Eurobet.live. L’accordo, che dovrebbe essere ufficializzato venerdì, avrà durata triennale e porterà nelle casse giallorosse un introito complessivo di circa 50 milioni di euro. Con questa operazione, i Friedkin proseguono la loro strategia sul fronte commerciale, dopo l’accordo con Wizz Air sulle maniche delle maglie. A differenza della partnership con la compagnia aerea, però, il nuovo accordo con Eurobet presenta alcune complessità legali: il marchio, infatti, opera nel settore del gioco d’azzardo e il 'Decreto Dignità' vieta la presenza di brand di questo tipo sulle divise. La soluzione scelta dalla Roma, quindi, sarà la stessa già adottata dall’Inter: sponsorizzare un sito correlato, di proprietà della stessa Eurobet, dedicato - per esempio - a notizie sportive. Un meccanismo che consente di aggirare il divieto e garantire visibilità al marchio senza violare la legge, seguendo l’esempio del logo Betsson.sport sulle maglie nerazzurre.