Roma, arriva il main sponsor: sarà Eurobet.live. Ecco cifre e durata

Novità in arrivo in casa Roma, ma questa volta non dal lato tecnico o dallo spogliatoio: si tratta del fronte commerciale. Dopo l’annuncio di Wizz Aircome sponsor di manica, il club giallorosso potrebbe chiudere a breve anche la questione del main sponsor. Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, il nuovo main sponsor dovrebbe essere Eurobet.live. L’accordo è ormai definito e manca soltanto l’ufficialità da parte della società. Il debutto del marchio potrebbe avvenire già nella delicata trasferta contro il Como, segnando la fine di un lungo periodo in cui la Roma ha dovuto convivere con l’assenza di uno sponsor principale stabile sulle maglie. Venerdì ci sarà l'evento con la squadra per sancire la partnership. L’accordo, della durata di tre anni, porterà nelle casse giallorosse 16 milioni di euro all’anno.