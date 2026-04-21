Stephan El Shaarawy non sarà più un giocatore della Roma nella prossima stagione. Come riportato da Angelo Mangiante nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, il contratto del numero 92 giallorosso, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato. La decisione è stata presa dalla società ed è già stata comunicata al calciatore, che in questo finale di stagione disputerà dunque le sue ultime partite con la maglia della Roma. El Shaarawy si prepara così a lasciare Trigoria dopo nove anni, durante i quali ha collezionato 345 presenze (l’ultima domenica contro l’Atalanta) mettendo a segno 65 gol e servendo 50 assist.