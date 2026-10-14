"Roma è casa mia". Niente di più semplice. Mourinho lo ripete chiaro e tondo: il suo amore per la Roma è infinito e il tempo non fa che alimentarlo. Nell'estratto dell'intervista rilasciata ad Amazon, il tecnico portoghese ha mandato un messaggio sentito ai tifosi: "Vi darei un abbraccio individuale a tutti". Poi è tornato al presente, da allenatore del Real Madrid: "Durante la partita devo dimenticare e anche voi". José semina amore ancora una volta. Tra i tifosi che non lo hanno mai dimenticato e non lo faranno mai. Stasera si prenderà l'abbraccio di tutto l'Olimpico. Poi, solo per 90 minuti, saranno nemici.

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