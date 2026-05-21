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Dybala, rinnovo sempre più vicino e titolarità a Verona. Al Bentegodi arbitra Sozza. Ds, D'Amico in pole

Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più vicino a essere alla Roma. L'argentino, a meno di nuovi ribaltoni, dovrebbe restare in giallorosso anche l'anno prossimo. Il club capitolino avrebbe inviato l’offerta ufficiale di rinnovo, un contratto annuale ma con uno stipendio ridotto. I contatti tra la Joya e la Roma sono continui e l'intesa finale sarà trovata a breve, dopo aver chiuso la stagione con la trasferta di Verona decisiva per la qualificazione in Champions League. E proprio al Bentegodi Dybala viaggia spedito verso una maglia da titolare, la terza consecutiva. A Verona arbitrerà Sozza: solo due vittorie giallorosse nelle ultime 10 gare e non sono mancati episodi controversi. Fronte ds, D'Amico resta in pole su tutti: Sogliano ha ricevuto la proposta di rinnovo dal Verona ma prende tempo, spunta l'idea del duo ex Juventus Tognozzi-Paratici.

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