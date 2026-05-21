La storia tra Paulo Dybala e la Roma è destinata a continuare. Dopo mesi di incertezza e la sensazione che fosse tutto apparecchiato per la separazione, la volontà di Gasperini e dello stesso Paulo si sono rivelate decisive. Come riporta Sky Sport, i contatti tra la Joya e il club sono continui e l'intesa finale sarà trovata a breve. Non prima, però, di aver chiuso la stagione con la trasferta di Verona, decisiva per la qualificazione in Champions League. Tutta la concentrazione di società e calciatore è focalizzata sulla gara di domenica, solo dopo si potrà arrivare alla chiusura definiva dell'accordo. Si parla comunque di una sensibile riduzione dell'ingaggio (ora a 8 milioni l'anno). Intanto l'argentino sta bene e viaggia verso una maglia da titolare per il finale di campionato, gara che rappresenterebbe la terza da titolare consecutiva. L'ex Juve, dal suo rientro, ha ritrovato quell'intesa con Malen che si era ammirata nella vittoria con il Torino e Gasp ha intenzione di preservare questa coppia anche per la prossima stagione.