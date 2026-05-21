Direttore sportivo e mercato sono sicuramente tra gli appuntamenti più importanti da rispettare per Ryan Friedkin, ormai a Roma da diversi giorni. Il casting per il successore di Massara è ancora in piedi, dopo Verona dovrebbe presto vivere una conclusione. In pole resta Tony D'Amico ma - come riporta 'Leggo' - attenzione anche alla coppia formata da Tognozzi, ora al Rio Ave, e Fabio Paratici che hanno già lavorato insieme alla Juventus (che vorrebbe riprendersi Tognozzi). Due profili diversi e complementari, con mansioni diverse all'interno della gestione sportiva. Sarebbe un tandem con un'intesa già collaudata. L'alternativa resta Sogliano, un po' più staccato per ora. Sul fronte dei possibili acquisti, in attacco piace sempre molto Summerville, tra i primissimi nomi della lista. Soprattutto in caso di retrocessione del West Ham.