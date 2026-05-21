L'ultima giornata di campionato regala alla Roma un incrocio da non sottovalutare e che riguarda anche il suo futuro prossimo. La gara con il Verona al Bentegodi rappresenta il match point per la squadra di Gasperini in ottica qualificazione in Champions League e in casa gialloblu c'è qualcuno che vivrà questo match in modo particolare. Si tratta di Sean Sogliano, ds del Verona da sei anni e possibile candidato come successore di Ricky Massara alla Roma. Come riporta Il Corriere di Verona, è stato proposto un rinnovo di contratto fino al 2029 al dirigente degli scaligeri che, però, dal canto suo, sta prendendo tempo, non convinto di seguire la squadra in Serie B e allettato dalla possibilità di fare il salto di qualità nella Capitale. Sogliano non è l'unico sulla lista dei Friedkin, ma è stato contattato e al momento sembra intenzionato a tenersi libero qualora la Roma decidesse di affondare il colpo.