Il dirigente degli scaligeri è allettato dalla possibilità di fare il salto di qualità nella Capitale
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
L'ultima giornata di campionato regala alla Roma un incrocio da non sottovalutare e che riguarda anche il suo futuro prossimo. La gara con il Verona al Bentegodi rappresenta il match point per la squadra di Gasperini in ottica qualificazione in Champions League e in casa gialloblu c'è qualcuno che vivrà questo match in modo particolare. Si tratta di Sean Sogliano, ds del Verona da sei anni e possibile candidato come successore di Ricky Massara alla Roma. Come riporta Il Corriere di Verona, è stato proposto un rinnovo di contratto fino al 2029 al dirigente degli scaligeri che, però, dal canto suo, sta prendendo tempo, non convinto di seguire la squadra in Serie B e allettato dalla possibilità di fare il salto di qualità nella Capitale. Sogliano non è l'unico sulla lista dei Friedkin, ma è stato contattato e al momento sembra intenzionato a tenersi libero qualora la Roma decidesse di affondare il colpo.
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