Si è entrati nella fase decisiva del rinnovo di Paulo Dybala, che potrebbe arrivare presto, per la felicità di Gian Piero Gasperini e dei tifosi della Roma. L'argentino, a meno di nuovi ribaltoni, dovrebbe restare in giallorosso anche l'anno prossimo. Come raccontato da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, il club capitolino ha inviato "l’offerta ufficiale di contratto a Paulo Dybala per continuare insieme. Proposta annuale sul tavolo ma con uno stipendio ridotto rispetto al suo attuale contratto: la Roma vuole approfittare di un Boca Juniors che sogna Dybala ma non affonda, non chiude per temi economici. Via libera di Gasperini a procedere e Roma all’assalto per rinnovare… al ribasso. Dybala pensa solo a Verona-Roma, la Champions prima di tutto e poi si tratta per decidere da settimana prossima".