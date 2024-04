Roma, due giorni dal derby: Kristensen rientra in gruppo. Arbitra Guida

La settimana che porta al derby diffonde un'atmosfera sempre particolare per le strade della Capitale. L'attesa scalda le due tifoserie e la stracittadina diventa il pensiero fisso di ogni tifoso che attende notizie e parole dagli allenatori. Questo Roma-Lazio avrà un nuovo sapore, infatti, si tratta del primo confronto diretto tra Tudor e De Rossi alla prima esperienza nella stracittadina sulle panchine delle due squadre . Per le prime schermaglie tra i due mister bisognerà attendere la vigilia, quando nella stessa giornata si susseguiranno le due conferenze stampa, prima quella di DDR alle 10:30 poi quella del croato alle 14:00. Dagli allenamenti e dalle infermerie intanto si fa più chiara la situazione delle due rose che i due tecnici avranno a disposizione sabato alle 18:00 all'Olimpico. Se la Lazio si trova con numerose assenze, la più pesante rappresentata da Zaccagni (anche se non sono da trascurare quelle di Lazzari, Provedel e probabilmente Rovella), per la Roma l'avvicinamento alla partita appare più roseo con Kristensen che rientra in un gruppo composto dalla quasi totalità dei titolari (compresi Abraham e Smalling), orfano solo di Azmoun. L'incontro verrà diretto dall'arbitro Guida, con cui i precedenti non sono incoraggianti per la Roma. Intanto Mancini si candida ad essere uno dei protagonisti della partita, uno dei giocatori che ha vissuto più di tutti l'atmosfera del derby negli ultimi anni collezionando tanti cartellini e sconfitte.