Adesivi di Hitler con la maglia della Roma. Gualtieri: “Uno sfregio inaccettabile”

Il sindaco: "Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori"

Un gesto di cattivo gusto e l'ennesimo accostamento tra ideologia di estrema destra e tifo, anche se il tifo in questo caso c'entra poco, scrive Francesco Balzani su Leggo. In diversi quartieri di Roma oggi sono comparsi adesivi raffiguranti Adolf Hitlercon la maglia della Roma, deturpando la segnaletica e rovinando segnaletica stradale e serrande di esercizi commerciali. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato la vicenda con un tweet: "Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori".