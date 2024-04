Mancini, il derby oltre i nervi: sei cartellini e una vittoria che manca da troppo

Il leader della difesa vuole tornare ad esultare in un derby anche per giocare quella Champions fin qui solo vista in tv. Setti gialli e un rosso negli 11 precedenti contro i biancocelesti

Francesco Balzani Collaboratore 4 aprile 2024 (modifica il 4 aprile 2024 | 10:57)

La rissa senza vestiti negli spogliatoi con Romagnoli, quella in campo con Marusic e quella lite con Orsato in coppa Italia che è costata 3 giornate di squalifica. Se c’è un giocatore che sente il derby “alla De Rossi” quello è Gianluca Mancini. Fin qui quasi sempre in maniera negativa, anche se in campo ha dato tutto risultando comunque tra i migliori anche nelle stracittadine andate male. Al contrario dei suoi compagni di reparto occasionali: Ibanez e Huijsen su tutti. Ora però c’è da vincerlo un derby, lui che ha potuto gustare quella sensazione solo due volte: nel 2-0 del 2021 e nel 3-0 del marzo 2022. Troppo tempo, troppa la voglia di Mancini di spegnere i sorrisi ironici e beffardi di Romagnoli e compagni. Stavolta però c’è da mantenere i nervi saldi. Perché lo score disciplinare con la Lazio fin qui è da mani nei capelli: 7 cartellini gialli e 1 rosso in 11 precedenti con le maglie di Atalanta e Roma. Sei su otto in un derby.

Mancini, voglia di Champions e nessun dubbio sul futuro — Oggi Mancini è uno dei leader maximi della squadra. Sia con Mourinho che con De Rossi è cresciuto sotto tutti i punti di vista dimostrando raro attaccamento alla maglia. Se ne è accorto anche Spalletti che lo ha impiegato in Nazionale e conta su di lui in vista dell’Europeo. Ora però Mancini ha in mente solo la Roma. Prima il derby poi il Milan. E’ lui il punto fermo della difesa che cambia moduli e interpreti ma non lui. Al suo fianco dovrebbe giocare Llorente, con Huijsen e Smalling leggermente dietro e Ndicka squalificato. Dopo due finali europee in cui è stato protagonista con due assist (e pure con lo sfortunato autogol) ha voglia di salire in Champions. Una competizione sconosciuta da calciatore per Gianluca che nel frattempo ha attirato l’interesse di diversi club inglesi. La voglia, però, è quella di restare a Roma dove è legato da un contratto fino al 2027.

