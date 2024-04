Zaniolo, la reazione dei tifosi all’errore in barriera: “Tornatene in Italia”

L'Aston Villa ha perso una sfida di alta classifica (le due squadre lottano una per lo scudetto e l'altra per un posto in Champions) contro il Manchester City per 4-1. Sul gol del vantaggio dei Citizens, i tifosi dei Villans non si sono risparmiati sui social nell'attribuire la responsabilità a Nicolò Zaniolo. Sulla punizione di Foden l'ex Roma si è spostato dalla barriera sbagliando i tempi nel saltare per schermare la porta difesa da Robin Olsen, la traiettoria del pallone calciato dall'inglese è passata proprio in quello spazio lasciato libero da Zaniolo e ha poi trafitto il portiere dando la spinta decisiva al City per la vittoria finale. Sui vari social l'attacco dei tifosi è stato durissimo e diretto nei confronti del numero 22, si leggono infatti commenti che evidenziano la volontà di non veder più il giocatore con indosso questa maglia nella prossima stagione con frasi come: "Tornatene in Italia" o "Colpa di Zaniolo"