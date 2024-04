Roma, l’allenamento verso il derby: tutti in gruppo anche Kristensen e Abraham. Out Azmoun

Mancano due giorni al derby della Capitale che la Roma giocherà "in casa" contro la Lazio e De Rossi ha radunato come di consueto i suoi giocatori per l'allenamento odierno a Trigoria. La buona notizia giunge da Kristensen che è tornato ad allenarsi in gruppo compiendo un ulteriore passo verso il completo recupero e quindi verso il ritorno a disposizione del mister. DDR quindi si troverà con tutte le sue prime scelte a disposizione in viste della stracittadina, compresi il Abraham, Dybala e Lukaku. Per quanto riguarda invece Azmoun, infortunatosi nella pausa per le nazionali con la maglia dell'Iran, è anche lui tornato a Trigoria, ma per svolgere un lavoro separato dai compagni di squadra.