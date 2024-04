Lazio, Zaccagni fuori per tre settimane: non ci sarà nel derby

L'ala biancoceleste non potrà scendere in campo nella stracittadina per una distorsione alla caviglia rimediata nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus

Mattia Zaccagni ha subito un distorsione alla caviglia sinistra nel corso del match di Coppa Italia contro la Juventus. L'ala biancoceleste nei prossimi giorni dovrà svolgere nuovi controlli, ma secondo quanto riportato da Sky Sport questo infortunio lo manterrà indisponibile per circa 3 settimane e quindi non sarà un'opzione per Igor Tudor nel derby contro la Roma, programmato per sabato pomeriggio alle 18. Il giocatore salterà anche le partite contro Salernitana e Genoa. Il mister croato oltretutto non dovrà rinunciare solo al numero 20, ma mancheranno all'appello anche Lazzari (lesione di basso grado al polpaccio) e Provedel (problema alla caviglia) ed è in dubbio Rovella per pubalgia.