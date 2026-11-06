La trasferta di Manchester per molti dei tremila tifosi della Roma all'Old Trafford è stata come un'odissea. In tantissimi, come riporta Il Messaggero, hanno denunciato un trattamento indecoroso da parte della polizia inglese. Quattro gli arresti, ma i fermati sono stati già liberati e hanno fatto ritorno in Italia. E le cose non si preannunciano migliori in vista della prossima gara esterna in Champions League. La squadra di Gasperini, infatti, sarà ospite del Paris Saint Germain nella super-sfida in programma il 25 novembre in Francia. Una trasferta che si preannuncia già da bollino rosso. Il motivo? L'amicizia tra gli ultras del PSG e quelli del Napoli, con conseguente rivalità con i tifosi giallorossi.