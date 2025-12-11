La Roma continua la striscia positiva in Europa League e dopo i successi contro Rangers e Midtjylland, batte in trasferta anche il Celtic (3-0). Succede tutto nel primo tempo. A sbloccare il match ci pensa l'autogol di Scales, seguito poi dalla doppietta di Evan Ferguson. Nel recupero della prima frazione la grande possibilità per i padroni di casa di accorciare ma dagli undici metri Engels trova il palo. Nella ripresa un gol annullato per parte: prima ad Iheanacho e poi a Bailey. Con questa vittoria, la Roma sale al decimo posto in classifica grazie ai 12 punti conquistati in 6 giornate. Per Gasperini sono cinque i cambi di formazione rispetto all'ultima partita di campionato. Intoccabili però i tre davanti a Svilar: Mancini, Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo spazio a El Aynaoui e Pisilli con Celik e Rensch sugli esterni. Davanti invece torna Ferguson sostenuto da Soulé ed El Shaarawy.
Roma, dominio in Scozia: Ferguson manda ko il Celtic (3-0). Gasperini è decimo
Si sblocca Ferguson: la Roma domina e chiude il primo tempo sul 2-0—
Al Celtic Park è la Roma a partire subito forte. I giallorossi sono molto compatti e coprono molto bene il campo mettendo da subito in difficoltà la difesa di casa. Il vantaggio infatti arriva dopo appena 6 minuti grazie all'autogol di Scales che devia nella sua porta l'angolo ben calciato da Soulé. Il centrale irlandese salta più in alto di tutti anticipando Mancini e trovando un angolo impossibile da raggiungere per il portiere Schmeichel. L'occasione per il raddoppio non si fa attendere. Cinque minuti più tardi, Soulé cerca e trova El Shaarawy che controlla e calcia sul secondo palo non trovando di poco la porta. La Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra di Gasperini pressa altissimo i portatori di palla avversari e copre ogni possibile spazio. Il Celtic fatica a trovare sbocchi e si affida spesso ai lanci lunghi del portiere che vengono però letti molto bene dalla difesa della Roma. Al 27esimo minuto, i padroni di casa pasticciano in costruzione dal basso e regalano palla ad El Aynaoui. Il marocchino serve Ferguson che controlla e calcia in porta trovando però il palo esterno. Sfortunato l'attaccante irlandese, alla caccia di un gol che potrebbe cambiare il volto della stagione. Pochi istanti dopo la Roma ci prova due volte: prima con Soulé (ottima parata di Schmeichel), e poi con El Shaarawy che spara altissimo. La Roma continua ad arrivare al tiro con molta facilità e ci prova anche con Pisilli che calcia forte dal limite dell'area mancando però il bersaglio. Al 35esimo i giallorossi vanno sul 2-0 proprio con Evan Ferguson. Soulé cerca e trova Celik sulla corsia di destra che di prima intenzione mette in mezzo un pallone perfetto. L'ex Brighton si fa trovare pronto e con il sinistro deve solo appoggiare in rete. Rete fondamentale sia per sugellare il dominio in campo, ma anche e soprattutto per Ferguson che è alla caccia di una svolta dopo una prima parte di stagione complicata. Un minuto dopo però, il Celtic prova a reagire e va molto vicino al 2-1 con Hatate che spara però altissimo da due passi. Ferguson è scatenato e nel recupero firma anche il gol del 3-0. Soulé alza la testa e va in mezzo proprio dall'ex Brighton che controlla con il sinistro e con grande rapidità calcia con il destro rasoterra sul secondo palo battendo Schmeichel. La Roma si rilassa e all'ultimo pallone del primo tempo concede calcio di rigore per un contatto leggerissimo tra Hermoso e Engels. Lo spagnolo è incredulo perché l'intensità della trattenuta era veramente minima ma per Kovacs tanto è bastato per concedere il penalty. Dagli undici metri va proprio Engels che chiude il destro ma spara sul palo. Dopo questa enorme occasione per gli scozzesi, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. La Roma domina e indirizza da subito la partita.
La Roma gestisce, il Celtic ci prova ma non incide: la Roma porta a casa i 3 punti—
La ripresa inizia senza cambi per Gasperini ma con ben 3 sostituzioni invece per Nancy che prova a dare la scossa al suo Celtic che crea subito una grandissima occasione per fare 3-1. Buona combinazione sulla destra per i padroni di casa che liberano il neo entrato Iheanacho davanti a Svilar. L'ex attaccante di City e Leicester apre il piattone ma sbaglia di pochissimo la mira: solo illusione del gol per il Celtic Park. Poco prima grande chance anche per la Roma con il colpo di testa ravvicinato di Pisilli che termina di poco al lato. All'ora di gioco i giallorossi rischiamo su corner. Pisilli anticipa tutti ma di testa prolunga il pallone che sfiora il palo. Il Celtic però con il passare dei minuti inizia a prendere sempre più campo e al 64esimo trova il gol che accorcia delle distanze con Iheanacho che deve solo spingere in rete il cross arrivanto con i tempi giusti di Engels. Dopo un check del Var però la rete del nigeriano viene annullato per fuorigioco. Gasperini non è contento, la squadra sta soffrendo troppo e sceglie di mettere mano ai cambi cambiando tutto l'attacco. Entrano Pellegrini, Bailey e Dybala al posto di El Shaarawy, Soulé e Ferguson. Gasperini azzecca in pieno i cambi perché a calare il poker ci pensa Leon Bailey che salta secco McGregor e lascia immobile Schmeichel trovando il secondo palo con un interno sinistro perfetto. La gioia del giamaicano dura però solo qualche minuto perché dopo un lungo check del Var, la rete viene annullata per fuorigioco. La notizia più positiva della serata però per Gasperini arriva a pochi minuti dal termine. All'84esimo infatti, Pisilli lascia il campo per far spazio ad Angeliño che ritrova il campo dopo oltre due mesi ai box. Nel finale, il Celtic perde energie e la Roma gestisce comodamente il risultato. Dopo 4 minuti di recupero, Kovacs manda fischia la fine. I giallorossi vincono ancora in Europa League e salgono a quota 12 punti in classifica che valgono al momento il decimo posto.
Il tabellino—
CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney (46' Donovan); Engels, McGregor, Hatate (77' Balikwisha), Tounekti; Nygren (46' Iheanacho), Maeda (46' Bernardo), Yang. A disposizione: McCowan, Kenny, Balikwisha, Donovan, Iheanacho, Murray, Ralston, Sinisalo, Forrest. Allenatore: Nancy.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (80' Ziolkowski); Celik, El Aynaoui, Pisilli (84' Angeliño), Rensch; Soulé (69' Bailey), El Shaarawy (69' Bailey); Ferguson (69' Dybala) . A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Wesley, Angelino, Cristante, Koné, Tsimikas, Bailey, Pellegrini, Dybala. Allenatore: Gasperini
Arbitro: Kovács. Assistenti: Marica-Tunyogi. IV Uomo: Kovacs S. Var: Popa. AVar: Brisard.
Ammoniti: Hermoso (R), El Shaarawy (R), Soulé (R), Ndicka (R)
Marcatori: 6' aut. Scales (R), 35' Ferguson (R), 45+1' Ferguson (R)
