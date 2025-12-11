Roma, dominio in Scozia: Ferguson manda ko il Celtic (3-0). Gasperini è decimo

Si sblocca Ferguson: la Roma domina e chiude il primo tempo sul 2-0

Al Celtic Park è la Roma a partire subito forte. I giallorossi sono molto compatti e coprono molto bene il campo mettendo da subito in difficoltà la difesa di casa. Il vantaggio infatti arriva dopo appena 6 minuti grazie all'autogol di Scales che devia nella sua porta l'angolo ben calciato da Soulé. Il centrale irlandese salta più in alto di tutti anticipando Mancini e trovando un angolo impossibile da raggiungere per il portiere Schmeichel. L'occasione per il raddoppio non si fa attendere. Cinque minuti più tardi, Soulé cerca e trova El Shaarawy che controlla e calcia sul secondo palo non trovando di poco la porta. La Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra di Gasperini pressa altissimo i portatori di palla avversari e copre ogni possibile spazio. Il Celtic fatica a trovare sbocchi e si affida spesso ai lanci lunghi del portiere che vengono però letti molto bene dalla difesa della Roma. Al 27esimo minuto, i padroni di casa pasticciano in costruzione dal basso e regalano palla ad El Aynaoui. Il marocchino serve Ferguson che controlla e calcia in porta trovando però il palo esterno. Sfortunato l'attaccante irlandese, alla caccia di un gol che potrebbe cambiare il volto della stagione. Pochi istanti dopo la Roma ci prova due volte: prima con Soulé (ottima parata di Schmeichel), e poi con El Shaarawy che spara altissimo. La Roma continua ad arrivare al tiro con molta facilità e ci prova anche con Pisilli che calcia forte dal limite dell'area mancando però il bersaglio. Al 35esimo i giallorossi vanno sul 2-0 proprio con Evan Ferguson. Soulé cerca e trova Celik sulla corsia di destra che di prima intenzione mette in mezzo un pallone perfetto. L'ex Brighton si fa trovare pronto e con il sinistro deve solo appoggiare in rete. Rete fondamentale sia per sugellare il dominio in campo, ma anche e soprattutto per Ferguson che è alla caccia di una svolta dopo una prima parte di stagione complicata. Un minuto dopo però, il Celtic prova a reagire e va molto vicino al 2-1 con Hatate che spara però altissimo da due passi. Ferguson è scatenato e nel recupero firma anche il gol del 3-0. Soulé alza la testa e va in mezzo proprio dall'ex Brighton che controlla con il sinistro e con grande rapidità calcia con il destro rasoterra sul secondo palo battendo Schmeichel. La Roma si rilassa e all'ultimo pallone del primo tempo concede calcio di rigore per un contatto leggerissimo tra Hermoso e Engels. Lo spagnolo è incredulo perché l'intensità della trattenuta era veramente minima ma per Kovacs tanto è bastato per concedere il penalty. Dagli undici metri va proprio Engels che chiude il destro ma spara sul palo. Dopo questa enorme occasione per gli scozzesi, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. La Roma domina e indirizza da subito la partita.