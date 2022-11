Roma, domani l’ultimo test in Giappone. Piace N’Dicka per la difesa

Totti ha seguito sugli spalti di Trigoria la gara del figlio Cristian. Dybala ha festeggiato la vittoria dell'Argentina contro il Messico

La Roma oggi è tornata ad allenarsi al National Stadium in vista dell'amichevole di domani contro lo Yokohama Marinos, che chiuderà la tournée in Giappone dei giallorossi. Martedì, infatti, è previsto il rientro in Italia. A Tokyo c'era anche un ospite speciale. Carl Brave, noto cantautore romano, si è intrattenuto con alcuni calciatori al termine della sessione d'allenamento, in particolare con Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini.

In giornata sono arrivate le parole dell'ex tecnico romanista ed attuale ct della Spagna, Luis Enrique, sul rapporto con Mourinho: "Sono stato fortunato ad averlo come secondo al Barcellona. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con lui. Ho ancora dei contatti, anche perché l'interprete della Roma dove lavora José è un mio amico. Mourinho mi piace molto". La nazionale di Lucho giocherà questa sera alle 20 contro la Germania. Rimanendo in tema Mondiale, dopo il successo di ieri dell'Argentina contro il Messico, Paulo Dybala si è scatenato con i suoi compagni nello spogliatoio. Francesco Totti, invece, è andato via dal Qatar per vedere la partita del figlio. L'ex numero 10, dopo aver terminato i suoi impegni come ambasciatore della Serie A, ha seguito sugli spalti di Trigoria la gara di Cristian.

Gli obiettivi della Roma per gennaio

Uno dei primi obiettivi della Roma nel mercato di gennaio è quello di inserire in rosa un nuovo difensore centrale. Il preferito di Mourinho e Pinto è Evan N'Dicka dell'Eintracht. Per il centrocampo in cima alle preferenze c’è Davide Frattesi mentre è stato proposto, da intermediari italiani, il profilo di Maurits Kjærgaard, mezzala mancina del Salisburgo.

Riccardo Casoli