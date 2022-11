Aspettando Frattesi, Roma su Kjaergaard

Lo Special One ha chiesto più qualità in mezzo al campo e un sostituto del partente Karsdorp (martedì l’incontro con il club per definire la cessione), dopo aver accolto virtualmente Ola Solbakken del Bodø. L’ala rischia di potersi allenare con i nuovi compagni solo dal 2 gennaio, viste le resistenze del club norvegese a concedere il nulla osta.

Per il centrocampo in cima alle preferenze c’è Davide Frattesi (difficile che l’affare si possa sbloccare a gennaio) mentre è stato proposto, da intermediari italiani, il profilo di Maurits Kjærgaard, mezzala mancina del Salisburgo, classe 2003: valutazione intorno ai 15-20 milioni di euro. Ma sull’under 21 danese c’è da battere una nutrita concorrenza. Infine, per l’esterno di fascia, si va in Spagna: in lista ci sono Odriozola del Real, Bellerin del Barcellona e Fresneda del Valladolid.