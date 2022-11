Luis Enrique: “Mourinho mi piace molto. Nessuno pensava potesse fare l’allenatore”

Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato di José Mourinho. L'ex allenatore giallorosso, tramite il suo canale Twitch, ha elogiato lo Special One ricordando anche i tempi insieme a Barcellona tra il '96 e il 2000, quando lo Special One ricopriva il ruolo di vice allenatore e lo spagnolo regalava ancora prodezze in campo: "Sono stato fortunato ad averlo come secondo al Barcellona. Nessuno pensava che sarebbe diventato un allenatore e sarebbe arrivato a quello che è arrivato. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con lui". Questo il primo messaggio di Luis Enrique che poi conclude: "Quando Robson se ne andò arrivò van Gaal e l'unico che osò dirgli le cose era Mourinho. van Gaal lo apprezzava molto. Ho ancora dei contatti, anche perché l'interprete della Roma dove lavora José è un mio amico. Mourinho mi piace molto".