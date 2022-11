Roma, Pellegrini e Mancini incontrano Carl Brave al termine dell’allenamento

L'artista romano ha fatto visita alla squadra giallorossa dopo la seduta d'allenamento svolta in Giappone

Ospite speciale al National Stadium di Tokyo. Carl Brave, noto cantautore romano, si è intrattenuto con alcuni calciatori giallorossi al termine della sessione d'allenamento odierna, in particolare con Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. La Roma, tramite il proprio canale ufficiale Instagram, ha documentato l'incontro con il difensore ex Atalanta che ha svelato essere un suo grande fan. L'artista capitolino, che domani sarà sugli spalti per seguire match contro lo Yokohama F. Marinos, lo hai così invitato insieme alla moglie al prossimo concerto.