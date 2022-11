Totti torna a Trigoria: in tribuna con Noemi per seguire la partita di Cristian

Vedere Totti all'interno di Trigoria fa tornare in mente tanti ricordi ma quest'oggi l'ex capitano giallorosso ha varcato i cancelli del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" solo in qualità di padre. L'ex numero 10, dopo aver terminato i suoi impegni in Qatar come ambasciatore della Serie A, era infatti sugli spalti per seguire la partita di Cristian, impegnato con l'under 18 contro il Cesena. Insieme a lui anche Noemi, la nuova compagna. I due, nonostante il cappuccio indossato da Totti, sono stati riconosciuti dai presenti che ne hanno approfittato per scattare diverse fotografie.