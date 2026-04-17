Roma, domani i convocati per l’Atalanta: tentativo in extremis per Wesley e Pisilli

Si dovrà attendere domani per sapere con certezza i giocatori su cui Gasperini potrà contare per la gara contro l'Atalanta, in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico. La lista dei convocati che, di consueto, viene comunicata il giorno prima del match sarà resa nota nella mattinata di domani. Il motivo è riconducibile alla speranza del tecnico di ottenere l'ok dallo staff medico per Wesley e Pisilli. Il brasiliano ha voglia di giocare ma il reparto medico crede sia rischioso farlo scendere in campo. Situazione simile per il centrocampista giallorosso che ha avuto una distorsione ad inizio settimana e non ha ancora recuperato a pieno. Per entrambi sarà decisivo l'ultimo test di domani mattina per capire se potranno essere due risorse da inserire almeno a partita in corso.