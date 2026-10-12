Il tecnico parlerà ai cronisti presenti a Trigoria per presentare il big match di Champions League contro la squadra di Mourinho

Redazione
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Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta. Gollini è pronto"

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Archiviato il pareggio di Como, la Roma torna a concentrarsi sulla Champions League. Mercoledì sera all’Olimpico arriverà il Real Madrid dell’ex José Mourinho in un match carico di emozione. L'avvicinamento alla sfida entrerà nel vivo domani, quando Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alle 13:30, affiancato da un calciatore. A seguire la squadra scenderà in campo per l’ultimo allenamento di rifinitura in vista del match contro i Blancos.

AS Roma Press Conference

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