Roma e Tony D'Amico, ci siamo. Sono ormai giorni che si attende solamente il comunicato ufficiale a formalizzare il rapporto tra il club giallorosso e il dirigente abruzzese. Secondo Calciomercato.com, oggi potrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca. Dopo aver trovato la risoluzione con l'Atalanta, il prossimo direttore sportivo giallorosso è pronto ad ri-abbracciare Gasperini. I due hanno già lavorato insieme, e con grandi risultati, in quel di Bergamo. Ora, salvo sorprese dell'ultima ora, si ritroveranno nella Capitale per un progetto ambizioso.