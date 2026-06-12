Il ds e Gasperini hanno già lavorato insieme, e con grandi risultati, all'Atalanta: ora nella Capitale di nuovo insieme per un progetto ambizioso
Roma e Tony D'Amico, ci siamo. Sono ormai giorni che si attende solamente il comunicato ufficiale a formalizzare il rapporto tra il club giallorosso e il dirigente abruzzese. Secondo Calciomercato.com, oggi potrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca. Dopo aver trovato la risoluzione con l'Atalanta, il prossimo direttore sportivo giallorosso è pronto ad ri-abbracciare Gasperini. I due hanno già lavorato insieme, e con grandi risultati, in quel di Bergamo. Ora, salvo sorprese dell'ultima ora, si ritroveranno nella Capitale per un progetto ambizioso.
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