Roma da record sugli spalti: è terza in Serie A per media spettatori

La Roma si conferma anche in questa stagione una delle squadre più seguite della Serie A sugli spalti. I dati elaborati da Calcio e Finanza relativi al campionato 2025/26 raccontano di un club giallorosso stabilmente ai vertici per affluenza allo stadio. La squadra di Gasperini è infatti terza in classifica per media spettatori, con oltre 62mila presenze a partita all'Olimpico. Davanti ai giallorossi restano solo Milan e Inter, entrambe oltre i 70mila spettatori di media. La Roma, inoltre, si avvicina al traguardo del milione di spettatori complessivi stagionali. E anche contro la Fiorentina sono già 57mila, i biglietti venduti. Si avvicina l'ennesimo sold out in stagione. In chiave opposta, invece, il dato della Lazio risulta decisamente più basso: i biancocelesti fanno registrare una media di circa 38mila spettatori a partita, con un tasso di riempimento tra i più critici del campionato rispetto alle altre big di Serie A. Influisce - naturalmente - la forte contestazione nei confronti di Lotito.