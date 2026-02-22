Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Roma-Cremonese, la moviola: ammoniti El Aynaoui e Thorsby

news as roma

Roma-Cremonese, la moviola: ammoniti El Aynaoui e Thorsby

Roma-Cremonese, la moviola: ammoniti El Aynaoui e Thorsby - immagine 1
Episodi dubbi, cartellini e casi VAR del match dell'Olimpico
Redazione

Messo da parte il pareggio contro il Napoli, la Roma di Gasperini torna protagonista in Serie A: all’Olimpico arriva la Cremonese di Nicola. Un match da non sottovalutare: i grigiorossi non vincono da 12 partite e cercano un riscatto. I giallorossi, invece, hanno un’occasione ghiotta: agganciare il Napoli, staccare la Juventus e rafforzare la propria posizione nella corsa alla prossima Champions League. L'arbitro della sfida è Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti: Bahri e Ceolin. Mentre al Var c'è Nasca.

Roma-Cremonese, la moviola

—  

66' - Match fin qui tranquillo, con grande correttezza da ambedue le parti. Dopo il giallo a Thorsby, arriva anche il secondo cartellino del match: El Aynaoui viene punito dall'arbitro per un fallo in ripartenza

23 - Primo giallo del match: Thorsby viene ammonito da Di Bello per un duro fallo su Pellegrini

 

Leggi anche
Roma, tra poco le parole di Gasperini dopo la vittoria contro la Cremonese
La Roma non fa la stupida: Cremonese ko 3-0. Gasp aggancia il Napoli e mette la Juve a -4

© RIPRODUZIONE RISERVATA