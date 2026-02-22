Roma-Cremonese, la moviola: ammoniti El Aynaoui e Thorsby

Messo da parte il pareggio contro il Napoli, la Roma di Gasperini torna protagonista in Serie A: all’Olimpico arriva la Cremonese di Nicola. Un match da non sottovalutare: i grigiorossi non vincono da 12 partite e cercano un riscatto. I giallorossi, invece, hanno un’occasione ghiotta: agganciare il Napoli, staccare la Juventus e rafforzare la propria posizione nella corsa alla prossima Champions League. L'arbitro della sfida è Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti: Bahri e Ceolin. Mentre al Var c'è Nasca.