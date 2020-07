Due giorni fa la presentazione, domenica l’esordio in campo. La nuova maglia home della Roma ispirata alla storica edizione ghiacciolo, verrà indossata per la prima volta nel match con la Fiorentina, l’ultimo di questa stagione all’Olimpico. La divisa, che ha riscosso diversi pareri positivi tra i tifosi, è già in vendita negli store. In arrivo anche la seconda maglia, svelata oggi da un leak apparso sui social, che avrà sul petto il lupetto di Gratton.