Roma, spunta la seconda maglia bianca col lupetto di Gratton – FOTO

Neanche il tempo di annunciare la maglia home per la prossima stagione, che sul web hanno iniziato a circolare già le immagini della seconda da trasferta. E per i tifosi è già un successo: bianca avorio, con il baffo Nike e lo sponsor Qatar Airways, ma soprattutto il celebre lupetto disegnato da Piero Gratton nel 1978. In più un colletto rosso e giallo con i bottoni.

Una divisa che ha fatto felici i romanisti dall’uscita delle prime anticipazioni nei mesi scorsi. A breve diventerà ufficiale anche questa: intanto le foto che circolano sul web l’hanno immortalata già in vendita in uno store.

Per la prima maglia la Roma ha scelto una data speciale (il 22 luglio) e due testimonial d’eccezione come Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. I due sono oggetti del desiderio di tanti club in questa finestra di mercato, ma la scelta della società di farne i simboli del nuovo kit ha allontanato i rumors di un possibile addio.