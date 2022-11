Roma: col Nagoya uno 0-0 tra gli sbadigli. Tahirovic: “Col fuso dormiamo poco”

Finisce 0-0 la prima amichevole in Giappone contro il Nagoya Grampus . Pochissime emozioni e ritmi bassi. Mourinho dà spazio ai giovani nel primo tempo ma le emozioni sono pochissime. Solo Tahirovic riesce a mettersi in mostra con un paio di lanci interessanti. L'unica chance capita tra i piedi di El Shaarawy che viene servito dal centrocampista svedese. Il centrocampista classe 2003 ha commentato così il risultato: " È stata una buona partita, forse per noi è stato difficile il fuso orario, non riusciamo tanto a dormire, ma abbiamo fatto bene. Cosa dico ai tifosi giapponesi? Arigato!". Anche Kumbulla ha detto la sua al riguardo sul suo profilo Instagram: " Test utile per mettere minuti nelle gambe. Avanti Roma ".

Ola Solbakken , appena arrivato nella capitale per rafforzare la rosa giallorossa, ha rilasciato una lunga intervista per Avisa Nordland , parlando della sua voglia di giocare nella Roma e svelando qualche aneddoto. Queste le sue parole: "Quando mi sono fatto male prima alla caviglia e poi alla spalla temevo di perdere la mia occasione, ma non è andata così. Alcuni club si sono fidati degli esami che avevo fatto con il Bodø, altri hanno voluto vedermi personalmente, ma ero veramente giù quei giorni. Per fortuna tutto è andato bene". Anche Gini Wijnaldum aspetta la Roma è impegnata nella prima amichevole in Giappone, e nel mentre si allena per il ritorno in campo.

La Juve vorrebbe Karsdorp, ma solo in prestito

In casa Roma, non quella di Tokyo ma tra le mura di Trigoria, è partito il casting per il nuovo esterno destro da regalare a Mourinho. Pinto è alla ricerca di un laterale che possa far rifiatare Celik, ormai l'unico padrone della corsia destra giallorossa dopo la rottura definitiva con Karsdorp che non si è presentato al raduno a Trigoria e non è nemmeno partito con la squadra per la tournée in Giappone. Sul terzino olandese è forte l’interesse della Juventus, alla ricerca di un vice Cuadrado, ma l’offerta al momento non supererebbe il prestito con diritto di riscatto. Quello per l'ex Feyenoord non è però l'unico nome in comune tra la società giallorossa e quella bianconera. Entrambe infatti hanno messo gli occhi su Emil Holm e Alvaro Odriozola.