A Nagoya vince la noia: la Roma pareggia 0-0 la prima amichevole in Giappone

Poche emozioni e ritmi bassi. Lunedì ci sarà la seconda gara della tournée. Pellegrini e Zaniolo in panchina per 90'

Daniele Aloisi

Finisce 0-0 la prima amichevole in Giappone. Pochissime emozioni e ritmi bassi. Mourinho dà spazio ai giovani nel primo tempo ma le emozioni sono pochissime. Solo Tahirovic riesce a mattersi in mostra con un paio di lanci interessanti. L'unica chance capita tra i piedi di El Shaarawy che viene servito dal centrocampista svedese. Il Faraone prova lo scavetto ma è bravo il portiere avversario in uscita. Nella seconda frazione i giallorossi alzano i ritmi e vanno più volte vicini al vantaggio. Ibanez al 57' colpisce in pieno la traversa. Il match non si sblocca e finisce a reti bianche. Lunedì alle 11.30 ci sarà la seconda amichevole.

Poche emozioni nel primo tempo: 0-0 dopo 45 minuti — Mourinho sorprende nella prima amichevole mettendo tanti giovani in campo. Dal primo minuto ci sono Missori, Tahirovic, Bove e Cherubini. L'ala della Primavera ha l'unica opportunità dei primi 20', ma una volta entrato in area di rigore non riesce a controllare bene il pallone. Altra chance per i giallorosis 6 minuti più tardi. Abraham si libera bene ma non calcia verso la porta e decide di servire El Shaarawy. Il 'Faraone' viene anticipato al momento della conclusione. Risponde il Nagoya al 35' con Mateus che ci prova direttamente su calcio di punizione ma non riesce a centrare la porta. Il primo tiro vero lo specchio è di Stephan. Controlla e calcia ma debolmente e Langerak blocca la sfera senza problemi. La prima frazione finisce 0-0. Poche emozioni nei primi 45'.

Regna la noia anche nel secondo tempo: finisce 0-0 — Il secondo tempo inizia con due cambi per la Roma: escono Missori e Cherubini ed entrano Celik e Shomurodov. El Shaarawy è tra i più ispirati e al 47' ci prova su calcio di punizione ma è bravo Langerak. Tre minuti più tardi ci prova l'uzbeko ma la sua conclusione è debole. Roma a un passo dal vantaggio al 56'. Conclusione di Tahirovic che viene respinta da Langerak. Sulla ribattuta arriva Ibanez che colpisce in pieno la traversa. Altri cambi a un quarto d'ora dal termine: escono Bove e Tahirovic ed entrano Camara e Volpato. Dopo 4' di recupero finisce il match. Si conclude 0-0 la prima amichevole della Roma in Giappone. Zero minuti per Pellegrini e Zaniolo

Nagoya Grampus-Roma 0-0, il tabellino — NAGOYA GRAMPUS (3-4-1-2): Langerak (Tageda 63'); Fujii, Tiago, Nakatani; Uchida, Ishida, Senta, Nagaki; Shigehiro (Nagasawa 46'); Mateus (Sakai 63'), Nagai (Koda 63'). A disposizione: Nagasawa, Sakai, Silva, Takeda, Higashi, Naldinho, Yoshida, Toyoda, Koda, Masui, Sakakibara, Gyotoku. Allenatore: Hasegawa

ROMA (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla (Tripi 88'); Missori (Celik 46'), Tahirovic (Camara 75'), Matic, Bove (Volpato 75'), El Shaarawy (Keramitsis 88'); Cherubini (Shomurodov 46'), Abraham. A disposizione: Boer, Mancini, Keramitsis, Celik, Spinazzola, Camara, Tripi, Pellegrini, Volpato, Zaniolo, Shomurodov, Belotti. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Imamura. Guardalinee: Takebe-Akasaka. Quarto uomo: Matsuo

Marcatori:

Ammoniti: El Shaarawy (R)