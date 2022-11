Tournée in Giappone, la Roma è arrivata a Nagoya. Oggi l’amichevole

Continua la tournée in Giappone per la Roma. La comitiva giallorossa è arrivata a Nagoya, dove questa mattina alle ore 11:30 italiane (diretta su Dazn) affronterà in amichevole il Nagoya Grampus, al Toyota Stadium. Folla di tifosi hanno accompagnato Mourinho e i calciatori prima della partenza e anche all'arrivo, tutti in cerca di foto e autografi.