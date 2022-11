Kumbulla: “Buon test per mettere minuti sulle gambe”. Matic: “Grazie Nagoya”

Kumbulla è stato schierato da Mourinho come titolare dal primo minuto nell'amichevole di oggi contro il Nagoya Grampu. La partita di oggi è la prima delle due che i giallorossi disputeranno in Giappone. Il difensore albanese ha commentato il pareggio in un post sui social: "Test utile per mettere minuti nelle gambe. Avanti Roma".