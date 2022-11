Mercato Roma, da Karsdorp a Holm: l’intreccio con la Juve per la fascia destra

In casa Roma, non quella di Tokyo ma tra le mura di Trigoria, è partito il casting per il nuovo esterno destro da regalare a Mourinho. Pinto è alla ricerca di un laterale che possa far rifiatare Celik, ormai l'unico padrone della corsia destra giallorossa dopo la rottura definitiva con Karsdorp che non si è presentato al raduno a Trigoria e non è nemmeno partito con la squadra per la tournée in Giappone. Sul terzino olandese è forte l’interesse della Juventus, alla ricerca di un vice Cuadrado, ma l’offerta al momento non supererebbe il prestito con diritto di riscatto. Quello per l'ex Feyenoord non è però l'unico nome in comune tra la società giallorossa e quella bianconera. Entrambe infatti hanno messo gli occhi su Emil Holm e Alvaro Odriozola. Il classe 2000 dello Spezia ha stupito tutti per l'ottimo rendimento offerto nella prima parte di stagione nella quale ha già realizzato un gol saltando solamente una partita. Per entrambi però è un'idea più per giugno che per gennaio. L'esterno spagnolo invece potrebbe essere un'opzione low cost visto che con il Real Madrid non ha ancora disputato un minuto in stagione e all’orizzonte non sembra esserci nulla di diverso. In Italia tornerebbe volentieri dopo la parentesi alla Fiorentina ma dalle parti di Trigoria non convince del tutto.