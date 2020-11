Roma-Cluj, dalla Romania: Burca positivo al coronavirus

Cluj in emergenza, a due giorni dalla sfida contro la Roma. Come riportano vari siti romeni, il difensore Andrei Burca è risultato positivo al coronavirus, riducendo, per quanto riguarda la retroguardia, le scelte a disposizione del tecnico Dan Petrescu. L’unico centrale di ruolo disponibile per la partita dell’Olimpico è infatti Denis Ciobotariu, visti pure i precedenti infortuni degli altri due difensori Cestor e Vinicius.

Si tratta del terzo caso di coronavirus nella rosa del Cluj. Qualche giorno fa, erano risultati positivi al Covid-19 l’esterno Alexandru Chipciu e l’attaccante Jakub Vojtus, oltre al team manager Christian Panin. Al sito ufficiale del cub, Petrescu ha dichiarato: “Abbiamo molti problemi, per la sfida con la Roma avrò a disposizione solo 14-15 giocatori“.