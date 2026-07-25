Archiviata già da qualche giorno la questione Summerville, volato ieri in Austria per raggiungere i nuovi compagni dell'Al Hilal, la Roma è a caccia di rinforzi in attacco per accontentare le richieste di Gasperini. L'obiettivo a Trigoria è di regalare il prima possibile un esterno offensivo e il centravanti di scorta che possa affiancare Malen. Al momento sono infatti queste le due priorità della direzione sportiva, che poi si concentrerà sulle corsie di centrocampo. Sulla fascia il nome più in voga è quello di Nusa, profilo che gode di grandissima considerazione da parte del tecnico e che già a gennaio era stato cercato dalla dirigenza giallorossa.

Il Lipsia però continua a tenere molto alto il valore del cartellino e anche il norvegese, reduce dall'impegno ai Mondiali, chiede un ingaggio da capogiro per trasferirsi in Italia. Intanto - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - si registra un importante avvicinamento per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Pellegrini. La soluzione sul tavolo è quella di una nuova intesa da due anni più uno di opzione. Si attendono gli ultimi via libera dalla proprietà per arrivare poi alla firma del classe 1996, la cui permanenza è stata richiesta a gran voce dal tecnico. La prossima settimana può essere decisiva in tal senso.