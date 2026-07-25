La Roma ha stabilito un ordine, ma il mercato continua a scompaginarlo. Prima l'ala sinistra, poi il centravanti da affiancare a Malen. È questa la traccia seguita a Trigoria, dopo i flop Greenwood e Summerville, anche se nessuna delle piste aperte ha ancora imboccato il rettilineo finale. Il primo nome resta Antonio Nusa. Il norvegese del Lipsia corrisponde al profilo indicato da Gasperini: parte da sinistra, gioca a piede invertito. Il problema è il costo. Il club tedesco non ha fissato pubblicamente una cifra, ma la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Sul giocatore si è mosso anche il Newcastle. L'ingaggio - scrive Marco Juric su Repubblica - sarebbe compatibile coni parametri giallorossi; il cartellino, al momento, molto meno.

La Roma resta alla finestra. Per Tresoldi proseguono i contatti con il Club Brugge, che però continua a fare muro. Allora Castro. La Roma ha chiesto informazioni al Bologna, che valuta l'argentino circa 40 milioni. Una proposta tra i 30 ei 32 milioni, accompagnata da bonus, potrebbe però spingere gli emiliani ad aprire un tavolo. Sullo sfondo rimane infine il caso Pellegrini. Nonostante le indiscrezioni su un avvicinamento, l'accordo per il rinnovo non è stato ancora raggiunto. Il centrocampista resta in scadenza e, con il passare dei gior-ni, l'ipotesi di una firma con un altro club non può più essere considerata soltanto teorica.