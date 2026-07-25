Fino ad oggi, a Trigoria, si è riempita solamente l'infermeria. Dopo Robinio Vaz, Gasperini ha perso anche Pisilli per una lesione muscolo fasciale di primo grado al soleo sinistro. In sostanza un problema al polpaccio egli infortuni in quella zona del corpo mettono sempre un po' di apprensione. Ha già iniziato le terapie e per circa due settimane dovrà rimanere ai box. E in un luglio ancora senza acquisti, l'allenatore

improvvisamente si è ritrovato - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - anche senza centrocampo per gli ultimi giorni di ritiro. Domenica contro il Cannes toccherà al solito Cristante che fa sempre discutere ma alla fine è rimane il perno in mezzo al campo. Con lui a far coppia spazio al giovane Bah. Nel frattempo, buone notizie per Soulé: dopo aver saltato la gara col Trastevere per gestione dei carichi di lavoro ieri è tornato in gruppo.