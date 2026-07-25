D'Amico continua a lavorare sotto traccia. Gli obiettivi principali restano due: un'ala sinistra e un vice Malen. Gasperini aspetta ancora il primo rinforzo e spera di accoglierlo prima della partenza per il Galles. Il direttore sportivo giallorosso ha una settimana per provare ad accontentare il tecnico piemontese. Ma potrebbero esserci novità anche in un altro reparto: la difesa. Dal Messico, infatti, arrivano aggiornamenti su Israel Reyes. Come riportato dal giornalista di TUDN Gibran Araje, la Roma avrebbe presentato un'offerta formale al Club America per portare nella Capitale il difensore messicano. Un profilo che i giallorossi avevano già monitorato nelle scorse settimane, prima che il suo nome sparisse dai radar in vista del Mondiale. Ora Reyes torna con forza tra le opzioni per rinforzare il reparto arretrato. Il Club America valuta il giocatore circa 8 milioni. La trattativa è in corso e potrebbe regalare una sorpresa: proprio Reyes potrebbe diventare il primo acquisto della Roma in questa sessione di calciomercato.