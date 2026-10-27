La Roma torna in campo dopo il pari di Napoli. All'Olimpico arriva il Cagliari, l'obiettivo sono i tre punti per rimanere in scia di Inter e Lazio. Il club giallorosso ha comunicato le info per i tifosi presenti: "I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:45. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli. Dalle 18:45, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20:45. Sono previsti sugli spalti oltre 60mila spettatori, pronti a spingere la squadra". Calcio d'inizio alle ore 20.45.