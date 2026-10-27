Un turno di riposo per Hermoso e de Roon. Torna Dybala tra i convocati
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La Roma torna di nuovo in campo. Questa sera il match contro il Cagliari allo stadio Olimpico e l'obiettivo è quello di tornare a vincere dopo il pari col Napoli. Torna Dybala, ma partirà dalla panchina. In avanti spazio a Soulé, Mora e Malen. Lulli sulla destra mentre a sinistra il ballottaggio è tra Molina e Wesley. Turno di riposo per Hermoso e de Roon.
Roma-Cagliari, le probabili formazioniLA GAZZETTA DELLO SPORTROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen.
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen.
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
CORRIERE DELLA SERA
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Soulé, Malen.
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé; Malen.
LEGGO
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen.
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