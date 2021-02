Roma-Braga, Reynolds segue la partita dalla tv: “Forza ragazzi” – FOTO

Spettatore d’eccezione per Roma-Braga. Bryan Reynolds sta infatti seguendo la partita dagli Stati Uniti, come testimoniato dalla foto che lo stesso terzino ha condiviso in una storia Instagram. “Forza ragazzi“, la didascalia all’immagine che mostra lo stadio Olimpico. L’esterno ex Dallas, attualmente in attesa del visto per lavorare e vivere in Italia, è stato inserito dal ct statunitense nella lista dei pre-convocati per il torneo Preolimpico del Centroamericano. A inizio marzo saprà se dovrà partecipare alla competizione.