Roma-Bayer, la coreografia della Curva Sud: “Amor Romae nostra lex”

L'Olimpico prepara l'abito delle grandi occasioni e si colora di giallo e rosso per accogliere la Roma all'ingresso in campo. La Curva Sud ha preparato una bellissima scenografia. È stato esposto uno striscione: "Amor Romae nostra lex" (L'amore per Roma è la nostra legge). Sopra un enorme telone con un pugno che tiene in mano una corona d'alloro gialla su uno sfondo rosso. Spettacolare coreografia organizzata anche dalla società che ha distribuito delle bandierine con i colori della squadra su ogni seggiolino per creare un ambiente incredibile. In tribuna Tevere i cartoncini formano la scritta AS Roma. Il risultato? Uno straordinario colpo d'occhio. La Roma gioca la terza semifinale europea di fila e anche oggi l'impianto è completamente sold out. Mourinho vuole regalare ai tifosi un'altra finale. Giovedì è in programma il ritorno contro il Bayer Leverkusen in Germania.