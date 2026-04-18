Roma-Atalanta, non c’è ottimismo per Wesley: si va verso l’esclusione dai convocati

Brutte notizie per Gasperini che, con tutta probabilità, questa sera dovrà fare a meno di Wesley. Il tecnico giallorosso ha chiarito in conferenza i diversi punti di vista riguardo le condizioni del calciatore: "Wesley si sente di poter giocare, perché ha grande generosità, ha voglia di poter giocare, effettua sprint, scatti, tiri, però magari la parte medica considera, giustamente, non lo so questo, che invece ci siano dei rischi o non voglia rischiare". Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la decisione finale dovrebbe essere quella di risparmiare il brasiliano ed evitare rischi. In mattinata il club renderà nota la lista dei convocati per la gara di stasera dopo l'ultimo test e l'ex Flamengo - che ieri ha lasciato Trigoria tra i primi - non ci sarà.