La Roma torna in campo all'Olimpico dopo il 3-0 rifilato al Pisa venerdì scorso e ospita l'Atalanta nel big-match della trentatreesima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini vanno alla ricerca di tre punti pesanti che porterebbero al quinto posto (scavalcando il Como e portandosi a +2 sui lariani) e metterebbero pressione alla Juventus (raggiunta in caso di vittoria e impegnata domani sera contro il Bologna). A dirigere il match sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, con Baccini e Rossi assistenti. Sacchi il IV Uomo, il Var Guida e l'AVar Sozza.
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Roma-Atalanta, la moviola: Pisilli, Djimsiti ed Ederson gli ammoniti del match
Arbitro: Marcenaro di Genova. Assistenti: Baccini-Rossi. IV Uomo: Sacchi. Var: Guida. Avar: Sozza.
Roma-Atalanta, la moviola:—
90+1' - Ammonito anche Djimsiti per un fallo in ritardo su Robinio Vaz.
75' - Rischia tantissimo Pisilli da ultimo uomo con un colpo di testa sbagliato a centrocampo, poi il numero 61 giallorosso commette fallo su Zalewski. Qualche protesta, ma mancano tre dei quattro parametri per il rosso: la posizione del campo, la distanza e la direzione generale del pallone con il polacco che viaggiava verso la linea laterale.
69' - Rischia il giallo anche Djimsiti per un fallo su Malen, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi.
65' - Arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Ederson, reo di aver fermato fallosamente Malen sulla trequarti offensiva giallorossa.
20' - Intervento in ritardo di Scalvini su Rensch a palla già scaricata, diverse proteste da una parte e dall'altra ma anche in questo caso solo richiamo verbale.
15' - Si lamenta Soulé per un duro fallo subito per mano di Kolasinac sulla linea laterale: poteva starci il giallo, l'arbitro si limita a un richiamo verbale.
13' - Silent-check per controllare la regolarità del gol dell'Atalanta, firmato Krstovic. In campo infatti Cristante si era lamentato con l'arbitro per un possibile tocco di mano di de Roon, ma come affermato dall'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli il concetto di immediatezza viene preso in considerazione solo nel caso di rete diretta (e non è stato questo il caso). Si riprende dall'1-o bergamasco.
4' - Soulé conquista un calcio d'angolo, ma né arbitro né guardalinee vedono l'ultimo tocco del difensore dell'Atalanta sull'incursione dell'argentino: si riparte, tra le polemiche, con una rimessa dal fondo.
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