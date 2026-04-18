Roma-Atalanta, la moviola: Pisilli, Djimsiti ed Ederson gli ammoniti del match

La Roma torna in campo all'Olimpico dopo il 3-0 rifilato al Pisa venerdì scorso e ospita l'Atalanta nel big-match della trentatreesima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini vanno alla ricerca di tre punti pesanti che porterebbero al quinto posto (scavalcando il Como e portandosi a +2 sui lariani) e metterebbero pressione alla Juventus (raggiunta in caso di vittoria e impegnata domani sera contro il Bologna). A dirigere il match sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, con Baccini e Rossi assistenti. Sacchi il IV Uomo, il Var Guida e l'AVar Sozza.