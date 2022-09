Roma-Atalanta, infortunio al flessore per Pellegrini. Mou: “Non è voluto uscire”

"Abbiamo anche un problema con Pellegrini al flessore, che sullo 0-1 non è voluto uscire e da capitano è rimasto fino alla fine per aiutare. Questo è un altro problema per noi. Vedremo se questi 15 giorni saranno sufficienti a recuperare Pellegrini e Dybala". Queste le dichiarazioni di José Mourinho in conferenza stampa post Roma-Atalanta. L'ennesima tegola che si abbatte sulla squadra dello Special One. A partire da domani inizierà una settimana di stop per il campionato visto gli impegni della Nazionale (dove al momento la presenza di Lorenzo, convocato da Mancini, è in forte dubbio), ma nonostante questo la testa dei giocatori della Roma è già al prossimo impegno di Serie A, in programma il 1 ottobre a San Siro contro l'Inter. Non potrà essere presente il mister giallorosso nel big match, a causa del cartellino rosso arrivato stasera, si spera invece che almeno il capitano e Paulo, elementi indispensabili, possano essere a disposizione della squadra.