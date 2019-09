Roma-Atalanta, fischia Irrati: bilancio positivo per i giallorossi, ma quell’errore con l’Inter…

Passata Bologna, è già tempo di rituffarsi in campionato per la Roma. La Lega Serie A ha diramato le designazioni arbitrali per la quinta giornata di campionato. Il match tra i giallorossi e l’Atalanta sarà diretto da Massimiliano Irrati. Al Var ci saranno invece Mazzoleni e Ranghetti. Gli assistenti saranno Passeri e Mondin, mentre il quarto uomo sarà Giua.

BILANCIO – Il bilancio della Roma con Irrati è positivo. Nei quattordici match nei quali i giallorossi hanno incontrato il fischietto di Pistoia, hanno portato a casa 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima debacle risale alla seconda giornata della stagione 2017-18, contro l’Inter di Spalletti. La partita finì 1-3 e fece discutere il rigore non concesso per un fallo di Skriniar su Perotti. L’ultimo (e unico nella scorsa stagione) match nel quale Roma e Irrati si sono incontrati è stato il 4-1 dell’Olimpico contro la Sampdoria. Negativo il bilancio dell’Atalanta, che in 15 partite dirette dal toscano è riuscita a vincere solo in 2 occasioni.