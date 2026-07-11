Negli ultimi giorni D'Amico ha accelerato sul fronte rinnovi. Oltre a Dybala e Celik, il terzo accordo che la Roma è pronta ad annunciare riguarda Gianluca Mancini. Anche prima di Pellegrini che da inizio mese è formalmente svincolato. E la sensazione è che il lieto fine per Lorenzo non arriverà a stretto giro di posta. Con Dybala e Celik - spiega Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - siamo allo scambio dei documenti. Il turco percepirà 3 milioni di euro netti all’anno fino al 2029. Per Paulo, invece, il contratto sarà di una stagione (con opzione fino al 2028) a 2,5 milioni più bonus. Mancini è pronto a prolungare fino al 2029 per 3,5 milioni netti. Ancora in stand-by, invece, il nuovo contratto di Cristante. C'è distanza, economica e di durata, per Pellegrini. Le parti sono al lavoro e troveranno una quadra, ma il numero 7 non inizierà da subito la preparazione. Anche perché sta recuperando da una ricaduta accusata nel finale di stagione.